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ПОЛІТИКА

Німеччина розглядає виділення додаткових €4 млрд для підтримки України – Spiegel

09 липня 2024, 19:50
Німеччина розглядає виділення додаткових €4 млрд для підтримки України – Spiegel
Щоправда, міністру фінансів виділення додаткових коштів може не дуже сподобатись.

Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що для підтримки України цього року потрібно виділити з бюджету додаткові 4 млрд євро.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, виділені цього року близько 7 млрд євро в основному витрачені або прив’язані до контрактів, а на нові поставки у другому півріччі лишилось менш як 200 тисяч. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням про додаткове фінансування.

Вказано, що Пісторіус неофіційно повідомив Лінднеру про необхідність додаткових 4 млрд євро на допомогу Україні. За даними Spiegel, Пісторіус хоче використати додаткові кошти, аби цього року доправити в Україну більше боєприпасів, критично необхідних запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A.

Натомість Лінднер, навпаки, закликав уряд економити гроші. Тому, як зазначили у виданні, надмірні витрати, зокрема й 4 млрд євро для України, будуть для міністра фінансів не надто зручними. Але в оборонному відомстві Німеччини вважають необхідними поставки Україні боєприпасів та запчастин для захисту від рф.

Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх дискусій з Лінднером. У відповідь на питання він лише зазначив, що гроші для України на 2024 рік "значною мірою витрачені і пов'язані". 

"Наразі ми працюємо над тим, щоб залучити додаткові кошти, щоб ми могли працювати цього року", – додав Пісторіус.

У виданні зазначили, що боротьба за гроші на додаткову зброю почалася у незручний для німецького уряду час. Адже на саміті НАТО у Вашингтоні Берлін хоче представити себе як непохитного прихильника України. Вказано, що Пісторіус не єдиний, хто протягом останніх тижнів неодноразово повторював, що Німеччина зараз є другим за розміром фінансистом поставок зброї після США. Проте розпочаті досі постачання з Німеччини без свіжих грошей, ймовірно, завершилися б не пізніше пізньої осені.

Міністерство оборони зараз інтенсивно вивчає можливість використання додаткових коштів для консолідації німецької збройової допомоги. Однією з можливостей є фонд, започаткований Пісторіусом та очільницею ЗС Анналеною Бербок, до якого внесли кошти різні партнери в рамках протиповітряної ініціативи для України. Зараз фонд зріс до 1 мільярда євро. Також можливе використання процентних прибутків, отриманих від російських активів, заморожених в ЄС. Незабаром Берліну має бути виплачено перший транш, невелику тризначну мільйонну суму.

Напередодні уряд Німеччини оголосив про передачу Збройним Силам України нового пакету військової допомоги. Серед іншої техніки у переліку є третій зенітний ракетний комплекс Patriot.

Німеччинадопомога УкраїніПісторіус

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