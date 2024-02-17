Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина розгляне рішення щодо передачі Україні ракет Taurus "у правильний момент" – Шольц

17 лютого 2024, 19:58
Німеччина розгляне рішення щодо передачі Україні ракет Taurus
Фото: ua.news
Німеччина витрачає на підтримку України найбільше в Європі.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus "у правильний момент", про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це  повідомляє Укрінформ. 

Шольца після його виступу кілька разів запитали про те, чому Німеччина до цього часу не постачає Україні ракети Taurus.

"Це питання дещо дивне, адже ви знаєте, що Німеччина витрачає (на підтримку України – ред.) найбільше в Європі", – сказав канцлер.

Він зауважив, що його країна – на другому місці після Сполучених Штатів за обсягом передачі Україні військової допомоги. Стосовно того, чому німецький уряд уникає надання Україні саме ракет Taurus, Шольц зазначив, що тут питання у пошуку найкращого моменту для такого кроку. "Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент", – сказав глава уряду ФРН.

Шольц не відповів прямо про можливі терміни передачі ракет, але зауважив, що Німеччина поступово розширює перелік озброєнь, які готова постачати Україні. "Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – зазначив канцлер.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року під час зустрічі в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки. 

НімеччинаШольцTaurus

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється