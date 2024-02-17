Німеччина розгляне рішення щодо передачі Україні ракет Taurus "у правильний момент" – Шольц

Німеччина витрачає на підтримку України найбільше в Європі.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін ухвалить рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus "у правильний момент", про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ.

Шольца після його виступу кілька разів запитали про те, чому Німеччина до цього часу не постачає Україні ракети Taurus.

"Це питання дещо дивне, адже ви знаєте, що Німеччина витрачає (на підтримку України – ред.) найбільше в Європі", – сказав канцлер.

Він зауважив, що його країна – на другому місці після Сполучених Штатів за обсягом передачі Україні військової допомоги. Стосовно того, чому німецький уряд уникає надання Україні саме ракет Taurus, Шольц зазначив, що тут питання у пошуку найкращого моменту для такого кроку. "Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент", – сказав глава уряду ФРН.

Шольц не відповів прямо про можливі терміни передачі ракет, але зауважив, що Німеччина поступово розширює перелік озброєнь, які готова постачати Україні. "Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – зазначив канцлер.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року під час зустрічі в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про довгострокові зобов’язання у сфері безпеки.