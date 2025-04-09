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Німеччина скасує можливість отримання громадянства за три роки

09 квітня 2025, 18:45
Німеччина скасує можливість отримання громадянства за три роки
Фото: з вільного доступу
Також ФРН зупиняє всі програми прийому біженців.

Новий уряд Німеччини призупиняє подальший прийом біженців за програмою переселення ООН, а також скасує можливість отримання громадянства Німеччини за три роки. 

Про це повідомляє агенція Reuters.

Уряд також припинить всі федеральні програми прийому біженців і не буде створювати нові.

Міністерство внутрішніх справ ФРН оголосило, що країна призупиняє прийом біженців через програму переселення ООН, адже нова коаліція, яка, можливо, буде менш прихильною до імміграції, готується вступити в обов'язки. 

Проте це не стосуватиметься українських біженців. 

Міграція стала спірним питанням під час коаліційних переговорів між консервативним блоком CDU/CSU Фрідріха Мерца і соціал-демократами центристського напрямку, пише видання. 

Переговори мають завершитись протягом кількох тижнів, адже сторони досягли попередньої угоди про припинення добровільних федеральних програм прийому біженців, таких як програма ООН, яка є єдиною діючою на цей момент, і не запускати нових програм. Німеччина бере участь у європейській програмі переселення з 2016 року, що передбачає прийом біженців, відібраних Агентством ООН у справах біженців. 

Більшість біженців приїжджають з Туреччини, Єгипту, Йорданії, Кенії або з Лівії через Руанду.

Раніше ми повідомляли, що партії Мерца і Шольца домовилися про створення уряду.

 

Німеччинабіженці

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