Партії Мерца і Шольца офіційно домовилися про створення уряду

Вже незабаром Мерц стане канцлером Німеччини.

Блок німецьких консервативних партій Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу досягли угоди з Соціал-демократичною партією Німеччини щодо формування урядової коаліції.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

Німецький політикам вдалося домовитися всього через 45 днів після того, як консерватори Фрідріха Мерца виграли дострокові вибори.

Це швидкий процес для Німеччини, де переговори про коаліцію між партіями після виборів зазвичай можуть тривати місяцями.

Угода дає можливість Мерцу стати канцлером Німеччини вже в найближчі тижні.

Ще 23 лютого ми писали, що вибори у Німеччині виграв Мерц з голова партії ХДС/ХСС.