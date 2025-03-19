Німеччина та Франція відреагували на нову умову путіна на переговорах
19 березня 2025, 09:53
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Шольц і Макрон запевнили, що Україна може покластися на Європу.
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяли, що їхні країни продовжать надавати Україні військову допомогу.
Про це повідомив німецький телеканал n-tv.
Заява пролунала після телефонної розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа із кремлівським правителем путіним, під час якої той вимагав припинення постачання Україні західних озброєнь та розвідувальної інформації.
Після зустрічі з Макроном у Берліні Шольц сказав, що американська підтримка України була і залишається важливою, тому Вашингтон має її продовжувати:
"Ми обидва згодні: Україна може покладатися на нас, Україна може покладатися на Європу, і ми їх не підведемо".
Нагадаємо, телефонна розмова між президентом США та путіним відбулася 18 березня. Трамп охарактеризував її як "дуже хорошу та продуктивну", підкресливши спільне бажання обох сторін покласти край конфлікту. Американський лідер запропонував москві повне 30-денне припинення вогню, однак путін відмовився від цієї пропозиції. Натомість він погодився на тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.