Німеччина та Італія за продовження угоди щодо біженців між ЄС і Туреччиною
Про це Меркель і Драгі заявили під час зустрічі в Берліні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.
На думку Меркель, оскільки на сьогодні в Туреччині перебуває понад 3 мільйони біженців, Анкара має повне право на подальшу підтримку з боку ЄС. За її словами, майбутнє угоди з Туреччиною також стане темою переговорів на саміті ЄС у Брюсселі, що відбудеться наприкінці тижня.
Меркель і Драгі погодилися з тим, що нелегальну міграцію до ЄС слід замінити легальною.
Укладена у 2016 році угода між ЄС і Туреччиною передбачає, зокрема, що Греція може відправляти біженців і мігрантів, які нелегально прибули на грецькі острови Егейського моря, назад до Туреччини.
Натомість ЄС зобов'язався приймати одного сирійського біженця з Туреччини за кожного сирійця, відправленого назад, і надавати турецькій владі фінансову допомогу для покриття потреб біженців і мігрантів.
Нагадаємо, що Боррель назвав основні напрями оновленої міграційної політики Євросоюз
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