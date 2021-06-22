Німеччина та Італія за продовження угоди щодо біженців між ЄС і Туреччиною

Меркель і Драгі погодилися з тим, що нелегальну міграцію до ЄС слід замінити легальною

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі наголосили на важливості продовження і подальшого розвитку угоди між ЄС і Туреччиною щодо біженців.

Про це Меркель і Драгі заявили під час зустрічі в Берліні, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

На думку Меркель, оскільки на сьогодні в Туреччині перебуває понад 3 мільйони біженців, Анкара має повне право на подальшу підтримку з боку ЄС. За її словами, майбутнє угоди з Туреччиною також стане темою переговорів на саміті ЄС у Брюсселі, що відбудеться наприкінці тижня.

Меркель і Драгі погодилися з тим, що нелегальну міграцію до ЄС слід замінити легальною.

Укладена у 2016 році угода між ЄС і Туреччиною передбачає, зокрема, що Греція може відправляти біженців і мігрантів, які нелегально прибули на грецькі острови Егейського моря, назад до Туреччини.

Натомість ЄС зобов'язався приймати одного сирійського біженця з Туреччини за кожного сирійця, відправленого назад, і надавати турецькій владі фінансову допомогу для покриття потреб біженців і мігрантів.

Нагадаємо, що Боррель назвав основні напрями оновленої міграційної політики Євросоюз