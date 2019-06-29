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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Німеччина та Нідерланди об'єдналися для створення інтернету для військових

Нову мережу назвуть "Tactical Edge Networking"
Міністерки оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн та її колега з Нідерландів Анк Бейлевелд підписали угоду про об'єднання зусиль зі створення інтернету для військових. Цей проект розглядається в якості тесту для об'єднання військових мереж інших членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в майбутньому.
Німеччина та Нідерланди об

Нову мережу назвуть "Tactical Edge Networking" (TEN). Підключитися до неї у тестовому режимі зможуть військові з країн-учасниць НАТО, повідомляє "Громадське".

На початковій стадії реалізації проекту мережа об'єднає інформацію про наземні операції німецької армії і дані тактичної комунікаційної програми FOXTROT Міністерства оборони Нідерландів.

Документ підписаний у Брюсселі на засіданні глав Міноборони країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що британський мобільний оператор EE оголосив про запуск першої у Великобританії комерційної мережі п'ятого покоління.

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29 06 2019 14:56
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