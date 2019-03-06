Великобританія запустила мережу 5G
Поки що 5G-мережа буде діяти тільки на частині території шести великих міст, включаючи Лондон, Единбург і Манчестер, до кінця року вона повинна бути запущена ще в 10 містах, повідомляє "Економічна правда".
У червні 5G також збирається запустити інший британський оператор - Vodafone.
Великобританія стала однією з перших країн Європи, що почала використання 5G-мереж, до сих пір вони були запущені тільки в Швейцарії та кількох маленьких країнах, включаючи Монако і Сан-Марино.
У той же час 5G-мережі вже діють в США і деяких азіатських країнах, наприклад, в Південній Кореї. У Китаї і Японії 5G поки не запущена.
Запуск 5G-мереж в Великобританії проходить на тлі триваючих обговорень того, чи можна використовувати для цього телекомунікаційне обладнання китайських компаній, таких як Huawei.
EE і Vodafone вирішили відмовитися від використання 5G-обладнання Huawei, хоча інші телекомунікаційні пристрої, вироблені китайською компанією, вони використовують.
Нагадаємо, що Південна Корея незабаром стане першою країною у світі, яка запустить мобільний інтернет п'ятого покоління 5G.
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