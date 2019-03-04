Південна Корея першою у світі запустить 5G

5G дозволить користувачам завантажувати фільми за менше ніж за секунду

Південна Корея незабаром стане першою країною у світі, яка запустить мобільний інтернет п'ятого покоління 5G.

"Південна Корея готується стати першою країною у світі, яка запустить супер швидкий мобільний інтернет 5G", - повідомляє "Укрінформ".

Як повідомляє британська газета, південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління вже цієї п'ятниці.

Очікується, що 5G дозволить користувачам завантажувати фільми за менше ніж за секунду й відкриє шлях для швидшого стрімінгу відео файлів та продуктів, пов'язаних зі штучним інтелектом й віртуальною реальністю.

У компанії очікують, що до кінця 2019 року, кількість клієнтів мобільного інтернету п'ятого покоління становитиме один мільйон осіб. На сьогоднішні SK Telecom налічує 27 мільйонів абонентів.

Південна Корея сподівається, що 5G пришвидшить прорив в галузях, пов'язаних із створенням розумних міст й безпілотних автомобілів в країні.

Нагадаємо, що Apple оголосила про випуск віртуальної банківської карти під назвою Apple Card – без комісій і з системою нарахування кешбеку.