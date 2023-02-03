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ПОЛІТИКА

Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України – Bloomberg

03 лютого 2023, 15:24
Німеччина та Швеція ведуть переговори щодо ППО для України – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Німеччина і Швеція ведуть переговори про новий пакет озброєнь, в рамках якого Стокгольм надасть Україні ракети протиповітряної оборони та пускові установки для німецьких систем IRIS-T.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Німеччина звернулася до Швеції з проханням надати пускові установки для сумісної з IRIS-T протиракетної системи, повідомили особи, які попросили не називати їхніх імен, оскільки ці переговори є конфіденційними. За словами людей, знайомих із цим питанням, переговори також дозволять отримати більше боєприпасів, які можуть бути використані для німецьких систем IRIS-T, надісланих до Києва.

За словами співрозмовників, Німеччина дотримується свого плану відправити три додаткові системи IRIS-T цього року, після того, як перша прибула в жовтні. 

Збройні сили Швеції використовують ракети IRIS-T в системі Robotsystem 98, що запускаються з броньованих гусеничних машин шведського виробництва. У листопаді уряд скандинавської країни оголосив, що поставить Україні систему протиповітряної оборони, не уточнивши її тип.

Після вторгнення росії в Україну майже рік тому Німеччина почала перебудовувати свою оборонну промисловість, збільшивши виробництво критично важливих видів озброєнь. Канцлер Олаф Шольц оголосив минулого року про створення знакового фонду у розмірі 100 мільярдів євро (109 мільярдів доларів) для модернізації Бундесверу і збільшення щорічних витрат на оборону.

Нагадаємо, німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні.

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