Німецький уряд підтвердив відправку Leopard 1 Україні

В уряді Німеччини підтвердили рішення відправити танки Leopard 1 до України.

Це підтвердив речник уряду Штеффен Гебештрайт у п'ятницю в Берліні, не надавши жодних подробиць з посиланням на Spiegel.

Досі федеральний уряд лише оголошував про постачання більш сучасних танків Leopard 2 зі складів Бундесверу до України.

Згідно з повідомленням у Süddeutsche Zeitung, Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть підготувати десятки танків Leopard 1 для експорту в Україну. Однак, поки що виникли проблеми із закупівлею боєприпасів.

Leopard 1 – перший основний бойовий танк, побудований для німецької армії після Другої світової війни. Він вироблявся з середини 1960-х до середини 1980-х років. Обіцяні минулого тижня 14 танків Leopard 2 значно сучасніші.

Гебештрайт не захотів коментувати подальші поставки Leopard 1 з промислових запасів. "Наразі я не хочу говорити більше, це стане більш конкретним протягом наступних кількох днів і тижнів", – сказав він.

Згідно з інформацією Spiegel, німецькі виробники мають 29 значною мірою відремонтованих моделей попередника Leopard 2. Раніше німецькі ЗМІ повідомляли про можливість передачі 88 танків Leopard 1.

Раніше повідомлялось, що поляки на засекреченому заводі в три зміни ремонтують техніку для ЗСУ.