Поляки на засекреченому заводі в три зміни ремонтують техніку для ЗСУ

За роботою цеху, що належить Polish Armaments Group, стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завданням яких є недопущення диверсій.

Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію для відновлення пошкодженої української артилерії і бронетехніки та повернення їх на поле бою.

Про це ідеться в репортажі The Wall Street Journal.

Зазначається, що ремонтом займаються працівники підприємства, що належить Polish Armaments Group, у місці, яке видання зобов’язалося не розголошувати.

Завод працює у три зміни цілодобово, крім того, постійно контактує з українцями на полі бою, підказуючи за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати танки, ракети та інше озброєння на місці.

Видання пише, що за роботою цеху стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завданням яких є недопущення диверсій, подібних до тих, що вразили збройові заводи в інших країнах, зокрема у Болгарії.

Кожен із приблизно 400 працівників, залучених до робіт, має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників може тривати кілька місяців.

Автори репортажу побачили у великому цеху "розміром з футбольне поле", зокрема, три 155-міліметрові самохідні гармати AHS Krab, ремонтом яких займався технічний персонал.

Надалі Польща відіграватиме важливу роль у ремонті та обслуговуванні американських танків Abrams та німецьких Leopard 2, що надходитимуть в Україну.