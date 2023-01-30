Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Поляки на засекреченому заводі в три зміни ремонтують техніку для ЗСУ

30 січня 2023, 12:02
Поляки на засекреченому заводі в три зміни ремонтують техніку для ЗСУ
Фото: ukroboronprom.com.ua
За роботою цеху, що належить Polish Armaments Group, стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завданням яких є недопущення диверсій.

Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію для відновлення пошкодженої української артилерії і бронетехніки та повернення їх на поле бою.

Про це ідеться в репортажі The Wall Street Journal.

Зазначається, що ремонтом займаються працівники підприємства, що належить Polish Armaments Group, у місці, яке видання зобов’язалося не розголошувати.

Завод працює у три зміни цілодобово, крім того, постійно контактує з українцями на полі бою, підказуючи за допомогою зашифрованих програм, як ремонтувати танки, ракети та інше озброєння на місці.

Видання пише, що за роботою цеху стежать озброєні офіцери Агентства внутрішньої безпеки, завданням яких є недопущення диверсій, подібних до тих, що вразили збройові заводи в інших країнах, зокрема у Болгарії.

Кожен із приблизно 400 працівників, залучених до робіт, має бути громадянином Польщі. Процес перевірки нових працівників може тривати кілька місяців.

Автори репортажу побачили у великому цеху "розміром з футбольне поле", зокрема, три 155-міліметрові самохідні гармати AHS Krab, ремонтом яких займався технічний персонал.

Надалі Польща відіграватиме важливу роль у ремонті та обслуговуванні американських танків Abrams та німецьких Leopard 2, що надходитимуть в Україну.

ремонтПольшабронетехнікаЗСУ

Останні матеріали

Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Політика
Захід не до кінця розуміє російську загрозу. Наслідки нерішучості Німеччини
Переклад iPress – 30 січня 2023, 15:34
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Бізнес & Фінанси
Битва за український титан. Україна може бути одним з небагатьох незалежних постачальників цього стратегічного ресурсу для Заходу – Newsweek
Переклад iPress – 30 січня 2023, 12:02
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конгресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макгонігал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється