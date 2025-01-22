Німеччина та союзники обговорять підтримку України та її армії

Також обговорять, як зберегти сильну українську армію.

Навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю медіагрупі Funke.

"По-перше, було б добре, якби війна в Україні закінчилася. Але навіть тоді ми все одно повинні були б забезпечити безпечне майбутнє України", - сказав Шольц.

Він зазначив, що далі мова піде про гарантії безпеки, а також про те, як Україні зберегти сильну армію, яку "ми разом будемо оснащувати". За словами Шольца, це питання союзники обговорять найближчим часом.

"Найближчим часом ми обговоримо це з нашими союзниками. Проте наразі такі спекуляції заборонені. Адже через голови українського народу нічого не вирішується. І до миру нам ще далеко", - наголосив канцлер Німеччини.

Протягом 2024-го федеральним урядом Німеччини було схвалено експорт зброї та військової техніки на 13,33 млрд євро, повідомляє Bild. Цей показник став найвищим за всю історію.

ЗМІ наголошує, що понад половину цієї суми — 8,15 млрд євро — було відправлено Україні для протидії агресії росії. Наприкінці грудня 2024-го Мінекономіки ФРН опублікувало попередні оцінки експорту озброєння. Ще тоді стало відомо, що 62% від загального його обсягу було відправлено саме в нашу країну.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що німецькі військові могли би взяти участь у гарантуванні безпеки демілітаризованої зони в Україні у разі припинення вогню.