Німеччина в 2026-2027 отримає перші власні перехоплювачі до Patriot

Вона виготовлятиме їх на власних виробництвах.

ФРН отримає перші ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot з нових власних заводів в кінці 2026 або початку 2027 року.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг.

Його спитали, яка ситуація зі спроможністю Німеччини самостійно виробляти ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot.

"Ми почали будувати свої виробничі лінії для ракет цього типу у Німеччині. Перші поставки звідти будуть готові не раніше 2026 року, у кращому разі, чи початку 2027 року", – сказав генерал-майор.

Він додав, що це буде незалежна, нова виробнича лінія, європейська виробнича лінія.

Днями ми писали, що Україна отримає далекобійну зброю з Німеччини вже наприкінці липня.