Німеччина в 2026-2027 отримає перші власні перехоплювачі до Patriot
ФРН отримає перші ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot з нових власних заводів в кінці 2026 або початку 2027 року.
Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг.
Його спитали, яка ситуація зі спроможністю Німеччини самостійно виробляти ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot.
"Ми почали будувати свої виробничі лінії для ракет цього типу у Німеччині. Перші поставки звідти будуть готові не раніше 2026 року, у кращому разі, чи початку 2027 року", – сказав генерал-майор.
Він додав, що це буде незалежна, нова виробнича лінія, європейська виробнича лінія.
Днями ми писали, що Україна отримає далекобійну зброю з Німеччини вже наприкінці липня.