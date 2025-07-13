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Німеччина в 2026-2027 отримає перші власні перехоплювачі до Patriot

13 липня 2025, 10:48
Німеччина в 2026-2027 отримає перші власні перехоплювачі до Patriot
Фото: з вільного доступу
Вона виготовлятиме їх на власних виробництвах.

ФРН отримає перші ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot з нових власних заводів в кінці 2026 або початку 2027 року.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг. 

Його спитали, яка ситуація зі спроможністю Німеччини самостійно виробляти ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot.

"Ми почали будувати свої виробничі лінії для ракет цього типу у Німеччині. Перші поставки звідти будуть готові не раніше 2026 року, у кращому разі, чи початку 2027 року", – сказав генерал-майор.  

Він додав, що це буде незалежна, нова виробнича лінія, європейська виробнича лінія. 

Днями ми писали, що Україна отримає далекобійну зброю з Німеччини вже наприкінці липня.

 

НімеччинаракетиPatriot

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