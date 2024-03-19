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ПОЛІТИКА

Німеччина відхиляє постачання ракет Taurus Україні: Під загрозою основні потреби оборони

19 березня 2024, 12:01
Німеччина відхиляє постачання ракет Taurus Україні: Під загрозою основні потреби оборони
Міністр оборони Німеччини застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні можна залишити поза увагою основні потреби Києва в обороні.

Про це повідомляє Tagesschau.

Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона - ось справді нагальні питання.

"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру", - заявив Пісторіус.

При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.
"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", - наголосив він.

Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявляє, що не підтримує передавання Україні далекобійних ракет Taurus. З його слів, важливо гарантувати, аби участі Німеччини не було. Натомість застосування таких ракет, вважає канцлер, потребує залучення німецьких солдатів. А це, наголошує Шольц, неприпустимо, навіть якщо солдати не будуть фізично перебувати на території України.

Німеччинавійна в УкраїніПісторіусTaurus

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