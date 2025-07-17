Німеччина відкинула проєкт бюджету ЄС на €2 трлн

Таке рішення Берліна — найбільшого донора Євросоюзу — створює серйозні перепони для схвалення бюджету і сигналізує про складні переговори між державами-членами.

Уряд Німеччини офіційно відхилив представлений Єврокомісією проєкт довгострокового бюджету Європейського Союзу обсягом майже 2 трильйони євро. Відповідну заяву зроблено всього за кілька годин після презентації плану головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Всеосяжне збільшення бюджету ЄС неприйнятне в той час, коли всі держави-члени докладають зусиль до оздоровлення своїх національних фінансів", — заявив представник німецького уряду, фактично відмовившись підтримати ініціативу Брюсселя.

Таке рішення Берліна — найбільшого донора Євросоюзу — створює серйозні перепони для схвалення бюджету і сигналізує про складні переговори між державами-членами.

Єврокомісія запропонувала бюджет на період 2028–2034 років загальним обсягом 1,98 трлн євро — суттєво більше за чинний у 1,2 трлн. Заплановано створення фонду конкурентоспроможності, процвітання і безпеки в розмірі 590 млрд євро, з яких 451 млрд піде на підтримку бізнесу.

Серед джерел фінансування передбачено скорочення витрат на сільське господарство — з 387 до 300 млрд євро. Це вже викликало занепокоєння серед країн з потужним аграрним сектором.

У проєкті бюджету також передбачено 100 млрд євро на підтримку України, зокрема на відновлення, інтеграцію та зміцнення стійкості. Цей пункт може стати окремим предметом дискусій у ЄС.

Бюджет має бути одноголосно схвалений усіма країнами-членами до кінця 2027 року. Його ухвалення ускладнюється на тлі глобальної конкуренції з Китаєм і США та внутрішніх дебатів щодо пріоритетів витрат.

Доповідь Маріо Драгі вказує на щорічний дефіцит інвестицій в ЄС у розмірі 800 млрд євро. Очікується, що новий бюджет стане інструментом для зменшення цього розриву.

Водночас голова Європарламенту Роберта Мецола заявила про намір посилити контроль над витратами: "Фінансова дисципліна — це не вибір, а обов’язок".