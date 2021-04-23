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Німеччина відкинула зміну кордонів Західних Балкан за етнічною ознакою

Неофіційний документ, що пропонує спірні зміни кордонів на Західних Балканах, викликав політичну бурю в регіоні і в Брюсселі минулого тижня
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув ідею зміни кордонів на Західних Балканах за етнічною ознакою, і цю ідею "прибрали назад в ящик".
Німеччина відкинула зміну кордонів Західних Балкан за етнічною ознакою Фото: ANNA-News

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Косово Вьосою Османі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я хочу підкреслити, що ми вважаємо нереалістичними та дуже небезпечними будь-які ідеї малювання ліній на картах", - сказав Маас.

Неофіційний документ, що пропонує спірні зміни кордонів на Західних Балканах, викликав політичну бурю в регіоні і в Брюсселі минулого тижня.

Він передбачає створення Великої Сербії, Великої Албанії та Великої Хорватії, що нібито могло б допомогти вирішити національну напруженість, яка стримує інтеграцію країн регіону з ЄС.

Маас також сказав, що визнання Косова Сербією буде одним з елементів діалогу за посередництва ЄС, і сказав сторонам, що для досягнення рішення необхідні компроміси.

"Звичайно, визнання Косова буде одним з елементів вирішення. Мати компроміси в діалозі щодо нормалізації - це нормально. Я не хочу малювати червоні лінії. Я знаю, що в силу історичних обставин це буде складно, і я не хочу ускладнювати процес, але, врешті-решт, необхідно знайти рішення з усіх питань", - сказав Маас.

Питання неофіційного документа, ймовірно, не стоїть на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ ЄС з їх колегами з Західних Балкан в травні, але учасники можуть підняти його як будь-яке інше питання.

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23 04 2021 17:13
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