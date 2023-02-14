Німеччина відновлює виробництво боєприпасів для зеніток Gepard
Стало відомо про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої частини ППО", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.
Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.