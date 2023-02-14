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Німеччина відновлює виробництво боєприпасів для зеніток Gepard

14 лютого 2023, 12:30
Німеччина відновлює виробництво боєприпасів для зеніток Gepard
Фото з вільного доступу
Поступово Німеччина перезапускає свій військовий комплекс для підтримки ЗСУ.

Стало відомо про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої ​​частини ППО", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.

 

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