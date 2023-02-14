Німеччина відновлює виробництво боєприпасів для зеніток Gepard

Поступово Німеччина перезапускає свій військовий комплекс для підтримки ЗСУ.

Стало відомо про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

"Ми швидко розпочнемо власне виробництво боєприпасів Gepard у Rheinmetall. Я дуже радий, що ми змогли гарантувати поставку цієї важливої ​​частини ППО", - сказав Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.



Також глава Міноборони зазначив, що Німеччина збирається передати Україні ще дві системи ППО IRIS-T. Проте він не уточнив терміни постачання.