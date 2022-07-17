НОВИНИНімеччина запускає 16 неактивних електростанцій (ТЕС), що працюють на вугіллі та нафті, та продовжує термін експлуатації ще для 11.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина відновить роботу 16 ТЕС
Наша мета залишається незмінною - ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності
Фото: Getty Images
Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає DW
Такий крок спричинений скороченням постачання енергоносіїв з Росії. За словами Шольца, це лише тимчасовий крок і Німеччина не має наміру відмовлятися від цілей у сфері захисту клімату.
"Наша мета залишається незмінною - ми хочемо бути однією з перших промислово розвинених країн, що досягла вуглецевої нейтральності", - він, додавши, що плани Німеччини досягти цього показника до 2045 року не змінилися.
Нагадуємо:
Найбільший трубопровід для постачання російського газу до ЄС "Північний потік 1" до 21 липня закрито на техобслуговування, але європейські чиновники не впевнені, що Росія відновить експорт після цієї дати.
Оператори підземних газових сховищ ЄС розрахували, що у разі повного припинення поставок з Росії у липні до листопада ємності буде заповнено лише на 65–71% за достатнього для енергобезпеки регіону нормативу у 80%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 07 2022 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стало відомо про ще одного британця у російському полоні
- ФОТО Посольство РФ у Швейцарії погрожує судом газеті, яка опублікувала мем про Путіна-клоуна з ЛГБТ-прапором
- ФОТО На Одещині судновласник заплатив ₴65 мільйонів за викид у море пальмової олії
- Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS
- Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда
No articles