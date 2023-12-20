Німеччина вперше може конфіскувати €720 млн заморожених російських активів

Федеральний прокурор Німеччини підняв питання щодо конфіскації сотень мільйонів євро заморожених російських активів, що може стати першим подібним прецедентом в країні.

Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.

"Федеральний прокурор Петер Франк спрямував до Вищого регіонального суду Франкфурта-на-Майні клопотання щодо конфіскації 720 млн євро заморожених російських активів до державного бюджету", - пише видання.

Якщо процес піде далі - це буде першим подібним прецедентом для Німеччини. Досі підсанкційні російські активи лише заморожували, позбавляючи російських власників можливості розпоряджатися ними, але зберігаючи за ними власність.

Мова йде про гроші з Національного розрахункового депозитарію московської біржі, які були заморожені влітку минулого року.

За інформацією журналістів, щойно підтвердилося включення цих активів у санкційний список ЄС, JP Morgan отримала запит на трансфер понад 720 млн євро на рахунок у Commerzbank іншої дочірньої компанії Московської біржі, National Clearing Corporation. У зв’язку із санкціями банки відмовилися виконувати операцію.

Але слідчі тепер розглядають це як підставу конфіскації коштів як предмету злочину, тому що спроба їхнього виведення вже після оголошення санкцій може вважатися спробою обійти санкції Євросоюзу, а оскільки шанси заарештувати і судити порушників майже нульові, держава може спробувати конфіскувати кошти судовим рішенням.

Німеччина від початку застосування санкцій мала великі труднощі навіть з відстеженням російських грошей. Навіть після створення спеціальної робочої групи це залишилося проблемою, тому що реальні власники елітної нерухомості, яхт і автомобілів ховаються за складними схемами, написали в матеріалі.

Ми також писали, що швидкого рішення щодо передачі Україні заморожених активів рф немає через сумніви трьох країн - Франції, Німеччини та Бельгії, пише агенство.