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Швидкого рішення щодо передачі Україні заморожених активів рф немає – Reuters

08 грудня 2023, 16:48
Швидкого рішення щодо передачі Україні заморожених активів рф немає – Reuters
Фото: з вільного доступу
Наступного тижня ЄК може схвалити юридичну пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів.

Проте Франція, Німеччина і Бельгія сумніваються, що Україна зможе отримати ці кошти найближчим часом. 

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт щодо використання російських активів буде ухвалений 12 грудня, за два дні до Саміту країн ЄС.

Але Україні не варто чекати на швидкі новини про отримання коштів від заморожених активів росії через сумніви трьох країн - Франції, Німеччини та Бельгії, пише агенство. 

Євросоюз заморозив російські активи на суму €21,5 млрд і ще €300 млрд коштів російського центрального банку заморожені в ЄС і G7. Майже €125 млрд з цієї суми перебувають у бельгійської компанії Euroclear.

Бельгія підрахувала, що у 2023-2024 роках вона отримає €2,3 млрд податків з цієї суми і використає ці кошти на допомогу Україні.

Пропозиція Єврокомісії наступного тижня буде спрямована на запровадження стандартних правил поводження з такими активами в усіх країнах ЄС. Для її прийняття необхідна одностайна підтримка 27 країн-членів ЄС.

За словами посадовців ЄС, ця пропозиція уточнить юридичні зобов'язання залучених установ і посилаючись на судові ризики, управлінські питання та критику з боку Європейського центрального банку, вона не міститиме прямої пропозиції перерахувати нові надходження від цих активів до бюджету ЄС. 

Ймовірно, лідери ЄС не дадуть остаточного схвалення цієї пропозиції на саміті, але, можливо, доручать своїм 27 урядам допрацювати її. Однак оскільки Німеччина і Франція висловлюють застереження, швидкої угоди чекати не варто.

"Група країн-членів все ще має юридичні занепокоєння", - сказав високопоставлений дипломат ЄС і додав, що переведення коштів до центральної скарбниці ЄС не є чимось, що може статися в найближчому майбутньому.

Ми також писали, що глава МЗС Британії закликав спрямувати заморожені російські активи на відбудову України.

 

УкраїнаЄвросоюззаморожені активи рф

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