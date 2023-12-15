Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина виділяє €6,1 млн гуманітарної допомоги для України на зиму

15 грудня 2023, 15:19
Німеччина виділяє €6,1 млн гуманітарної допомоги для України на зиму
Фото: з вільних джерел
Федеральне агентство технічної допомоги вже доставило понад 400 вантажів допомоги загальною вартістю більш ніж €250 мільйонів.

Федеральні міністерства внутрішніх та зовнішніх справ Німеччини надають комплексну гуманітарну допомогу Україні для проходження зими в умовах війни. На це виділили €6,1 мільйона.

Про це пише пресслужба німецького уряду.

Федеральне агентство технічної допомоги вже доставило понад 400 вантажів допомоги загальною вартістю більш ніж €250 мільйонів, а на підході ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, акумуляторні блоки, намети, ліжка, ковдри, водоочисні станції та житлові контейнери.

Раніше в Україну привезли 120 пожежних машин, самоскидів, екскаваторів, будівельних машин тощо. Щоб підтримати українську систему охорони здоровʼя, Німеччина також приймає пацієнтів з України. Наразі меддопомогу отримали 944 пацієнти.

"Перед обличчям ще однієї важкої зими ми підтримуємо народ України, якому злочинна війна путіна продовжує завдавати неймовірних страждань", — додала міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard.

Раніше повідомлялось, що Німеччина удвічі збільшить допомогу Україні у 2024 році — до €8 мільярдів.

Німеччинадопомогавійна в Україні

Останні матеріали

Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Політика
Німеччина повинна робити більше. 70 відомих політиків, науковців та бізнесменів розкритикували політику уряду Шольца щодо України – відкрите звернення
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 09:03
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Політика
Визначальний момент для майбутнього не лише України, але насамперед для США. Якщо путін переможе, ми вчепимося одне одному в горлянку – Фіона Гілл
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 16:37
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Війна чи мир? Диктатура чи демократія? Майбутнє Європи на кону на саміті ЄС – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 12:40
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Політика
Зеленський у Вашингтоні. Як американські посадовці та експерти оцінюють результати візиту
Переклад iPress – 14 грудня 2023, 09:11
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Cуспільство
Відновлення стійкості. Як Київ може посилити свою оборону – War on the Rocks
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 16:47
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Cуспільство
Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ
Переклад iPress – 13 грудня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється