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ПОЛІТИКА

Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України

19 квітня 2023, 16:15
Німеччина виділила ще понад 100 млн євро на відновлення України
Фото: з вільних джерел
Більше половини з 111,48 млн євро, оголошених в рамках візиту, BMZ інвестує в українські проєкти співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), спрямовані на відновлення громадської інфраструктури на рівні об'єднаних територіальних громад.

Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Кошти спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.

"Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо солідарні з ним. І ми маємо бути впевнені, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню. Надаючи допомогу, ми зараз безпосередньо підтримуємо уряд України і населення в подоланні наслідків війни", - заявив міністр з питань розвитку Йохен Флясбарт.

Загалом Берлін надав Україні 3,6 мільярда євро у вигляді цивільної допомоги з моменту початку російської агресивної війни в лютому минулого року.

Нагадаємо, сьогодні системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України.

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