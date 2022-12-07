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Німеччина виділила Україні 200 млн євро допомоги

07 грудня 2022, 09:56
Німеччина виділила Україні 200 млн євро допомоги
Фото: з вільних джерел
України отримає грант обсягом 200 млн євро від Німеччини. Ці гроші використають для покриття витрат з виплати допомоги на проживання переселенців.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Вдячний уряду Німеччини та команді Кредитної установи для відбудови за надзвичайну підтримку у цей визначний для України історичний період. 200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України та надалі підтримувати осіб та сім’ї, які в результаті російської військової агресії вимушені були залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також міністр відзначив зусилля Німеччини у підтримці інтересів України на міжнародній арені, під час їх головування у G7 цього року.

Сторони також обговорили стан фінансової та економічної системи України, а також інші проекти, які реалізуються за підтримки Німеччини. Берлін вже надав Києву 1,5 млрд євро від початку вторгнення РФ.

"Ці кошти спрямовано на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків та видатків у сфері освіти та охорони здоров’я, допомоги ВПО, а також підтримку державних програм з кредитування малого та середнього бізнесу в Україні", - додали наостанок.

Раніше повідомлялось, що Норвегія виділила майже 15 млн євро на тренування бійців ЗСУ у Європі.

Німеччинадопомогапереселеленці

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