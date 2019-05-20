Німеччина виділила Україні €82 млн на реформи

Німеччина виділила Україні технічну та фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського. Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро на вітчизняні реформи в 2019 році", - написав посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що США дадуть один млн доларів на програму з розвитку вільного інтернету в Україніі.