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Німеччина виділила Україні €82 млн на реформи

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського"
Німеччина виділила Україні технічну та фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.
Німеччина виділила Україні €82 млн на реформи Фото: Andrij Melnyk/Twitter

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського. Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро на вітчизняні реформи в 2019 році", - написав  посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, що США дадуть один млн доларів на програму з розвитку вільного інтернету в Україніі.

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20 05 2019 21:23
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