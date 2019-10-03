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США дадуть $1 млн на програму з розвитку вільного інтернету в Україні

Бюро ставить собі за мету просування відкритого, надійного і безпечного інтернету в Україні, а також захист прав і основних свобод людини і забезпечення вільного потоку інформації онлайн
Держдеп США надасть грант для організацій, зацікавлених в розвитку вільного інтернету в Україні.
США дадуть $1 млн на програму з розвитку вільного інтернету в Україні Фото: AP

"Державний департамент, бюро з питань демократії, прав людини і праці (DRL) оголошує відкритий конкурс для організацій, зацікавлених в подачі заявок на програми, які сприяють свободі інтернету в Україні", - повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Програма повинна мати акцент на проблемі знаходження компромісу між зацікавленими сторонами в Україні та захисті свободи слова під час конфліктів.

Відбір буде проходити протягом трьох-шести місяців. На реалізацію кращої програми буде виділено від 500 тисяч до 1 млн 180 500 доларів.

Також, президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який суттєво збільшує допомогу Україні на цей рік - майже до 700 мільйонів доларів. Переважна частина додаткових коштів буде спрямована на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків для надання військово-технічної підтримки.

 
 
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10 03 2019 12:32
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