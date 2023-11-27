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ПОЛІТИКА

Німеччина виділила "Укренерго" €24,5 млн на посилення енергосистеми

27 листопада 2023, 17:23
Німеччина виділила
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 — це 50% всієї енергосистеми.

"Укренерго" залучає від Німеччини додаткові €24,5 мільйона на зміцнення енергосистеми.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Німецький уряд виділив €24 мільйони гранту та ще €500 тисяч для посилення стійкості української енергосистеми. Гроші підуть на розбудову технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів в західному регіоні та побудову їхнього захисту.

"Укренерго" вже залучило понад €220 мільйонів завдяки співпраці з KfW для відновлення підстанцій та підтримки ліквідності.

Водночас німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали більше сотні одиниць обладнання для ремонту магістральних електромереж та підстанцій "Укренерго".

Нещодавно стало відомо, що Німеччина надасть €50 млн на розвиток економіки України.

НімеччинадопомогаУкренергоенергосистема

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