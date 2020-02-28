Німеччина виділить додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Німеччина збільшить допомогу Україні на 4 млн євро, якими буде профінансовано гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, повідомило міністерство закордонних справ Німеччини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Німецький уряд збільшує свою фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні, надавши додатково 4 млн євро понад 2 млн євро, вже обіцяних на 2020 рік. Плануються ще 2 млн євро на 2021 рік", - йдеться в прес-релізі, поширеному МЗС Німеччини в п'ятницю.
Отже, в 2019-2021 рр. Німеччина надала 12,3 млн євро на гуманітарну роботу МКЧХ в Україні.
Наголошується, що заходи МКЧХ у східній Україні відіграють важливу роль у подоланні наслідків конфлікту, що триває, і приносять користь людям з обох боків лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях, зокрема багатьом внутрішньо переміщеним особам і сім'ям, які прийняли їх.
Пріоритетом діяльності комітету називають забезпечення населення питною водою. Також його діяльність передбачає охорону здоров'я, закупівлю й поширення ліків, курси з надання першої допомоги, лікування травм, підтримку і надання обладнання для лікарень та інших медичних закладів, превентивні заходи, постачання продуктів харчування і засобів гігієни, тренування медичного і сестринського персоналу, пошук зниклих осіб, возз'єднання сімей, нагляд за ув'язненими, інформування населення про небезпеки мін та снарядів.
Нагадаємо, що Червоний Хрест передав в ОРДЛО понад 100 тонн гуманітарної допомоги
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