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Червоний Хрест передав в ОРДЛО понад 100 тонн гуманітарної допомоги

Через КПВВ "Новотроїцьке" пройшли п'ять вантажівок з продуктами
Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.
Червоний Хрест передав в ОРДЛО понад 100 тонн гуманітарної допомоги Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби,передає LB.ua.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено продуктові набори загальною вагою 100 тонн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виділить 1,8 млн євро у 2019 році, а на 2020 і 2021 роки загалом передбачено ще 4 млн євро на фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

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18 02 2020 16:40
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