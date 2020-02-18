CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіжнародний комітет Червоного Хреста відправив через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Червоний Хрест передав в ОРДЛО понад 100 тонн гуманітарної допомоги
Через КПВВ "Новотроїцьке" пройшли п'ять вантажівок з продуктами
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби,передає LB.ua.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пішли 5 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донецької і Луганської областей направлено продуктові набори загальною вагою 100 тонн", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уряд Німеччини виділить 1,8 млн євро у 2019 році, а на 2020 і 2021 роки загалом передбачено ще 4 млн євро на фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.
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