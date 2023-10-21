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ПОЛІТИКА

Німеччина виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів

21 жовтня 2023, 12:17
Німеччина виділить Україні на відновлення ще €200 мільйонів
Фото: з вільних джерел

Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.

Про це повідомляє агентство DPA.

Допомогу під час візиту до України пообіцяв секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт. Кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя, постачання питної води та реконструкцію міст.

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ФРН надала Україні близько мільярда євро на підтримку цивільного населення.

Німеччина 20 жовтня, відзвітувала про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Київ отримає додаткові зенітки Gepard.

війнаНімечинадопомога Україна

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