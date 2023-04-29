Німеччина виготовлятиме боєприпаси для України

Німеччина планує виробити для України 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Це ¼ від загальної кількості, яку запланованих 1 млн, які мають надати країни Євросоюзу для ЗСУ.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Випускати боєприпаси буде німецька компанія Rheinmetall.

На сьогодні компанія може випускати 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них можуть бути зроблені в Європі.

"У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артилерійських боєприпасів і виробляти близько 600 тисяч снарядів на рік", - заявив представник Rheinmetall.

ЄС домовився, що для часткового відшкодування витрат остаточний збір снарядів має відбуватися на території ЄС, але компоненти можуть постачатися з третіх країн.