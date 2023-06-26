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ПОЛІТИКА

Німеччина виступає проти плану ЄС накласти арешт на російські активи – FT

26 червня 2023, 11:15
Німеччина виступає проти плану ЄС накласти арешт на російські активи – FT
Фото: з вільного доступу
Берлін побоюється юридичних і фінансових ризиків.

Німеччина відмовляється від плану Європейського Союзу передати на відновлення України заморожені в ЄС російські активи Центрального банку.

Про це пише Financial Times.

Європейська комісія працює над тим, щоб залучити мільярди євро, вимагаючи від фінансових установ, у яких є заморожені російські активи, передавати частину отриманих прибутків і використовувати їх для відновлення України.

Тим часом Берлін вважає, що ідея використання російських грошей для відновлення України ставить "складні фінансові та юридичні питання". Це створить прецедент для інших, зокрема для Польщі, яка зможе вимагати від Німеччини відшкодування збитків, завданих під час Другої світової війни.

ЄС із початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 млрд. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 млн прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 млрд активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.

Водночас Bloomberg із посиланням на відповідний документ пише, що Європейський Союз не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи і натомість зосередився на тимчасовому використанні цих активів.

ЄСвійнасанкціїросійські активи

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