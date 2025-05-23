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ПОЛІТИКА

Німеччина виступає за санкційну заборону "Північних потоків" — FT

23 травня 2025, 11:21
Німеччина виступає за санкційну заборону
Wikipedia
Цього тижня уряд Мерца заявив, що підтримує заборону газопроводів в рамках майбутнього раунду санкцій ЄС проти росії за війну в Україні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц "активно" підтримує пропозицію ЄС щодо заборони газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у спробі зупинити будь-які спроби США і росії відновити поставки газу ними.

Про це Financial Times розповіли джерела.

Цього тижня уряд Мерца заявив, що підтримує заборону газопроводів в рамках майбутнього раунду санкцій ЄС проти росії за війну в Україні.

За словами трьох посадовців, канцлер прагнув придушити будь-які внутрішні дебати щодо доцільності можливого відновлення проєкту.

Повідомлення FT у березні про те, що пов'язані з кремлем російські та американські бізнесмени прагнуть відновити будівництво газопроводів, спонукали Мерца почати дискусії з офіційними особами в Берліні та Брюсселі про те, як цьому запобігти, сказало одне з джерел.

Додавання "Північних потоків" до санкційного списку ЄС "потенційно знімає для нього політичну проблему", додав співрозмовник видання.

За словами джерела, це також дасть змогу взяти долю газопроводів у руки Європи замість того, щоб Берліну поодинці протистояти потенційному тиску з боку США і росії.

Хоча Берлін не контролює жоден із чотирьох газопроводів, які наразі виведені з експлуатації після вибухів, що пошкодили три з них 2022 року, він повинен буде видати сертифікат на відновлення роботи газопроводу.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити обмеження проти консорціуму, що оперує газопроводом "Північний потік-2", якщо кремль не погодиться на припинення вогню в Україні. 

НімеччинасанкціїФрідріх МерцПівнічний потік 2

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