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ЄС може ввести санкції проти "Північного потоку-2", якщо росія не піде на припинення вогню

12 травня 2025, 19:53
ЄС може ввести санкції проти
Фото: AP
Це стане сигналом про те, що, навіть не варто розглядати можливість інвестування.
Євросоюз може запровадити обмеження проти консорціуму, що оперує газопроводом "Північний потік-2", якщо кремль не погодиться на припинення вогню в Україні. 

Про це повідомила речниця Європейської комісії Паула Піньо на брифінгу у Брюсселі.

Речниця зазначила, що в разі відмови росії припинення вогню одним з варіантів додаткових санкцій можуть бути санкції проти консорціуму "Північний потік-2".

"Я можу послатися на один варіант, про який заявила сама президентка фон дер Ляєн у суботу під час відеоконференції з "коаліцією рішучих", до якої вона приєдналася в режимі онлайн. Вона поставила питання про можливість запровадження санкцій проти консорціуму "Північний потік-2". Отже, це один з варіантів", - заявила Піньо.

Вона додала, що введення санкцій проти всіх, хто бере участь у консорціумі "Північного потоку, є сигналом про те, що, "можливо, навіть не варто розглядати можливість інвестування в "Північний потік-2".

Крім того, і Німеччина пригрозила рф наслідками, якщо вона не погодиться на перемир'я.

 

Північний потік 2Росіясанкції

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