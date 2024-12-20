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Німеччина витрачає €7-8 млрд на підтримку українських біженців

20 грудня 2024, 15:48
Німеччина витрачає €7-8 млрд на підтримку українських біженців
Фото: з вільного доступу
Сьогодні Берлін також оголосив про відправку Україні 6-го комплексу ППО IRIS-T.

Уряд ФРН витрачає на підтримку біженців з України яких прийняв від початку повномасштабної війни росії, до 8 млрд євро.

Ці дані озвучив німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи журналістам результати Європейської ради, повідомляє агенція Укрінформ.

"Наші витрати на підтримку понад мільйона біженців, які прибули до Німеччини, складають близько 7-8 мільярдів євро", - оголосив канцлер.

За його словами, Німеччина поставила або пообіцяла озброєння, яке ось-ось буде доставлене, на 28 мільярдів євро.

Шольц пообіцяв продовжити надавати військову підтримку наступного року і анонсував доставку ще однієї системи IRIS-T і подальших систем Gepard найближчим часом, можливо, навіть сьогодні. Зенітні самохідні установки передаються з боєприпасами, які німецька промисловість знову почала виробляти.

Сума загальної підтримки, яку Німмеччина надала на двосторонньому рівні, сягає 37 мільярдів євро, зауважив глава уряду. Окрім цього, Берлін додатково допомагає фінансувати Україну через Європейський Союз.

Крім того, вдень ми писали, що Німеччина відправила Україні шостий комплекс ППО IRIS-T у рамках військової допомоги.

 

Німеччинабіженціпідтримка України

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