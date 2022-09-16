Німеччина взяла під контроль дочірні компанії "роснєфті"
Уряд Німеччини передав дочірні структури "роснєфті" у країні під управління Федерального мережевого агентства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство економіки та захисту клімату Німеччини.
В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії "роснєфті" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.
Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).
За даними міністерства економіки, на "роснефть" у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.
"Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається", - йдеться в повідомленні.
Раніше iPress повідомляв, що країни Великої сімки мають намір обмежити ціни на російську нафту в районі 40–60 доларів за барель.
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