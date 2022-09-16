Німеччина взяла під контроль дочірні компанії "роснєфті"

Уряд Німеччини передав дочірні структури "роснєфті" у країні під управління Федерального мережевого агентства.

В управління Федерального мережевого агентства передано дочірні компанії "роснєфті" Rosneft Deutschland GmbH (RDG) та RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), які щомісяця імпортують із росії до Німеччини сиру нафту на кілька сотень мільйонів євро.

Крім того, передані частки у трьох нафтопереробних заводах PCK (Шведт), MiRo (Карлсруе) та Bayernoil (Фобург).

За даними міністерства економіки, на "роснефть" у Німеччині припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини, що робить її однією з найбільших нафтопереробних компаній у Німеччині.

"Довірче управління протидіє загрозі безпеці енергопостачання, що насувається", - йдеться в повідомленні.

Раніше iPress повідомляв, що країни Великої сімки мають намір обмежити ціни на російську нафту в районі 40–60 доларів за барель.