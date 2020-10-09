Німеччина з 1 жовтня скасує загальне застереження щодо поїздок за межі ЄС

"З жовтня ми повертаємося до індивідуальної системи для кожної країни", - сказала речниця відомства

За словами речниці, нинішнє загальне застереження щодо подорожей у треті країни триватиме до 30 вересня, а вже з 1 жовтня запроваджується диференційований підхід для кожної окремо взятої країни.

Уряд Німеччини вирішив скасувати норму про загальне застереження щодо поїздок у близько 160 країн за межами Євросоюзу та Шенгенської зони.

Про це повідомила речниця міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами речниці, нинішнє загальне застереження щодо подорожей у треті країни триватиме до 30 вересня, а вже з 1 жовтня запроваджується диференційований підхід для кожної окремо взятої країни.

Визначальним буде розвиток епідеміологічної ситуації в кожній конкретній країні, пояснили в МЗС Німеччини.

"З жовтня ми повертаємося до індивідуальної системи для кожної країни", - сказала речниця відомства. У міністерстві також сподіваються, що вдасться досягти відповідних домовленостей з іншими країнами-членами ЄС, адже було б добре, якби в ЄС діяли однакові для всіх правила.

Утім, це не означає, що застережень щодо поїздок за межі ЄС не буде взагалі, наголосила офіційна представниця МЗС. Щодо країн та регіонів, де спостерігатимуться значні темпи поширення COVID-19, застереження щодо поїздок залишатимуться. Однак їх можуть і скасувати, якщо там діятимуть карантинні норми.

Дотепер найбільшим критиком загального застереження щодо поїздок у близько 160 країн була туристична галузь. Найбільше туроператори критикували чиновників за відсутність саме диференційованої системи, адже загальне попередження стосувалося понад 80% країн світу, незалежно від того, чи класифікується країна як зона ризику. Диференційована система стосувалася тільки країн-членів ЄС та тих, що входять у Шенгенську зону.

Нагадаємо, що напередодні Німеччина продовжила попередження про подорожі за межі ЄС до кінця вересня