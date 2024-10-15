Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю, очікуючи запевнень щодо її використання

15 жовтня 2024, 12:31
Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю, очікуючи запевнень щодо її використання
Фото: з вільних джерел
Німеччина вимагає від Ізраїлю запевнень, що він не буде використовувати зброю проти цивільного населення.

Вище керівництво Німеччини заблокувало продаж зброї Ізраїлю, попри те, що Берлін наполягав на тому, що на цю країну не поширюється ембарго на постачання зброї.

Про це повідомило Politico джерело, знайоме з цим питанням.

Рішення про експорт озброєнь ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопоставлених міністрів. Віце-канцлер Роберт Хабек і міністр закордонних справ Анналена Бербок — політики, які входять до правлячої коаліції з соціал-демократами канцлера Олафа Шольца — утрималися від схвалення експорту зброї в Раді, очікуючи запевнень від Ізраїлю, що він не буде використовувати німецьку зброю для здійснення геноциду.

Відповідно до німецького закону про контроль над військовими озброєннями, уряд повинен гарантувати, що поставлена зброя не буде використана для завдання ударів по цивільних цілях; проти Німеччини вже було подано низку позовів з вимогою зупинити експорт зброї Ізраїлю. Хоча німецький уряд наполягає на тому, що в Газі не відбувається геноцид. 

З січня по 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь Ізраїлю на суму лише 14,5 млн євро; лише 2% з них — "військова зброя", а 98% — "інше військове спорядження", таке як каски, захисні жилети й засоби зв'язку. З березня Берлін не схвалив жодного експорту військової зброї до Ізраїлю.

Нещодавно федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін буде продовжувати надання зброї Ізраїлю.

НімеччинаІзраїльзброя

Останні матеріали

Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється