Німеччина заблокувала продаж зброї Ізраїлю, очікуючи запевнень щодо її використання

Німеччина вимагає від Ізраїлю запевнень, що він не буде використовувати зброю проти цивільного населення.

Вище керівництво Німеччини заблокувало продаж зброї Ізраїлю, попри те, що Берлін наполягав на тому, що на цю країну не поширюється ембарго на постачання зброї.

Про це повідомило Politico джерело, знайоме з цим питанням.

Рішення про експорт озброєнь ухвалює Федеральна рада безпеки, що складається з високопоставлених міністрів. Віце-канцлер Роберт Хабек і міністр закордонних справ Анналена Бербок — політики, які входять до правлячої коаліції з соціал-демократами канцлера Олафа Шольца — утрималися від схвалення експорту зброї в Раді, очікуючи запевнень від Ізраїлю, що він не буде використовувати німецьку зброю для здійснення геноциду.

Відповідно до німецького закону про контроль над військовими озброєннями, уряд повинен гарантувати, що поставлена зброя не буде використана для завдання ударів по цивільних цілях; проти Німеччини вже було подано низку позовів з вимогою зупинити експорт зброї Ізраїлю. Хоча німецький уряд наполягає на тому, що в Газі не відбувається геноцид.

З січня по 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь Ізраїлю на суму лише 14,5 млн євро; лише 2% з них — "військова зброя", а 98% — "інше військове спорядження", таке як каски, захисні жилети й засоби зв'язку. З березня Берлін не схвалив жодного експорту військової зброї до Ізраїлю.

Нещодавно федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін буде продовжувати надання зброї Ізраїлю.