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Німеччина заборонила діяльність Хамас

02 листопада 2023, 15:28
Німеччина заборонила діяльність Хамас
Фото: i-g-t.org
Сьогодні міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила діяльність Хамас у Німеччині.

Про це пише Spiegel.

Хамас перебуває в списку терористичних організацій ЄС з 2001 року, але обмежено могла діяти в Німеччині. 

Відтепер міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер запровадила обіцяну заборону, яка стосується не лише Хамас.

"Діяльність радикальної ісламської терористичної організації Хамас і палестинської мережі Samidoun заборонені в Німеччині", - заявила Фезер.

Угруповання Samidoun також діяло в Німеччині під назвами "HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді" і "Hirak eV".

"Проведення спонтанних "святкувань радості" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб", - сказала міністр. 

Ненсі Фезер додала, що антисемітизму немає місця в Німеччині. 

"Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави", - підсумувала вона.

За оцінкою органів безпеки, мережа тісно пов'язана з радикальною палестинською організацією НФЗП і пропагує збройну боротьбу проти Ізраїлю, але, на відміну від Хамас, не є релігійною. 

Вона також входить до терористичного списку ЄС.

Раніше Швейцарія визнала Хамас терористичною організацією і засудила атаки здійснені проти цивільних людей в Ізраїлі з сектора Гази.

 

НімеччинаХАМАС

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