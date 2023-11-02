Сьогодні міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила діяльність Хамас у Німеччині.

Про це пише Spiegel.

Хамас перебуває в списку терористичних організацій ЄС з 2001 року, але обмежено могла діяти в Німеччині.

Відтепер міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер запровадила обіцяну заборону, яка стосується не лише Хамас.

"Діяльність радикальної ісламської терористичної організації Хамас і палестинської мережі Samidoun заборонені в Німеччині", - заявила Фезер.

Угруповання Samidoun також діяло в Німеччині під назвами "HIRAK – Палестинський молодіжний рух за мобілізацію молоді" і "Hirak eV".

"Проведення спонтанних "святкувань радості" тут, у Німеччині, у відповідь на жахливі терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю демонструє антисемітський, антигуманний світогляд Samidoun в особливо огидний спосіб", - сказала міністр.

Ненсі Фезер додала, що антисемітизму немає місця в Німеччині.

"Ми будемо боротися з ним у всіх формах і всіма конституційними засобами держави", - підсумувала вона.

За оцінкою органів безпеки, мережа тісно пов'язана з радикальною палестинською організацією НФЗП і пропагує збройну боротьбу проти Ізраїлю, але, на відміну від Хамас, не є релігійною.

Вона також входить до терористичного списку ЄС.

Раніше Швейцарія визнала Хамас терористичною організацією і засудила атаки здійснені проти цивільних людей в Ізраїлі з сектора Гази.