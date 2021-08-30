Німеччина закликає до переговорів з Росією та Китаєм щодо Афганістану

Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія та Китай повинні бути залучені до переговорів щодо майбутнього Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які зазнають можливих переслідувань з боку талібів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Під час візиту до Узбекистану Маас заявив, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.

"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.

Маас відвідує Ташкент у рамках поїздки до трьох сусідніх з Афганістаном країн для переговорів, присвячених продовженню евакуаційних заходів. У другій половині дня він поїде до Таджикистану для переговорів у Душанбе. У вівторок він проведе зустрічі в столиці Пакистану Ісламабаді.

Три країни мають спільні сухопутні кордони з Афганістаном і, як очікується, будуть одними з основних перших місць призначення для людей, які рятуються від правління талібів в Афганістані.

Німеччина планує прийняти до себе 40 000 осіб, включаючи колишніх афганських співробітників, які особливо потребують захисту, таких як правозахисники та їх сім'ї.

Німеччина вивезла з Афганістану понад 5300 людей, перш ніж завершити евакуаційну місію з аеропорту Кабула в четвер.