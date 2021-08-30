ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Росія та Китай повинні бути залучені до переговорів щодо майбутнього Афганістану, зокрема щодо планів евакуації афганців, які зазнають можливих переслідувань з боку талібів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина закликає до переговорів з Росією та Китаєм щодо Афганістану
Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Під час візиту до Узбекистану Маас заявив, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку пізніше в понеділок стане свідченням того, чи збираються Москва і Пекін співпрацювати.
"Вживаються зусилля, щоб залучити до столу всіх важливих міжнародних партнерів, і тому буде важливо, щоб там були також Росія та Китай", - сказав він.
На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - Сполучених Штатів Америки, Великобританії та Франції - Росія та Китай все ще мають відкриті посольства в Афганістані.
Маас відвідує Ташкент у рамках поїздки до трьох сусідніх з Афганістаном країн для переговорів, присвячених продовженню евакуаційних заходів. У другій половині дня він поїде до Таджикистану для переговорів у Душанбе. У вівторок він проведе зустрічі в столиці Пакистану Ісламабаді.
Три країни мають спільні сухопутні кордони з Афганістаном і, як очікується, будуть одними з основних перших місць призначення для людей, які рятуються від правління талібів в Афганістані.
Німеччина планує прийняти до себе 40 000 осіб, включаючи колишніх афганських співробітників, які особливо потребують захисту, таких як правозахисники та їх сім'ї.
Німеччина вивезла з Афганістану понад 5300 людей, перш ніж завершити евакуаційну місію з аеропорту Кабула в четвер.
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