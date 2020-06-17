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Німеччина закликає ЄС готуватися до Brexit без угоди з Британією - ЗМІ

Німецький урядовий документ, датований 15 червня, показує, що Берлін очікує, що переговори триватимуть довше
Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який минулого тижня підтвердив, що Британія не має наміру продовжувати цей перехід після 2020 року, хоче швидко укласти угоду про вільну торгівлю.
Німеччина закликає ЄС готуватися до Brexit без угоди з Британією - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Уряд Німеччини закликає інші держави Євросоюзу готуватися до Brexit без угоди з Великою Британією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ, підготовлений для європейських країн.

Британія вийшла з ЄС 31 січня, і їх відносини регулюються перехідною домовленістю, яка підтримує попередні правила під час узгодження нових умов.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон, який минулого тижня підтвердив, що Британія не має наміру продовжувати цей перехід після 2020 року, хоче швидко укласти угоду про вільну торгівлю.

У понеділок він висловив припущення, що вже в липні можна буде досягти домовленості. Але німецький урядовий документ, датований 15 червня, показує, що Берлін очікує, що переговори триватимуть довше.

"З вересня переговори вступають у гарячу фазу. Британія вже посилює загрози на адресу Брюсселя, хоче вирішити якомога більше за найкоротший час і сподівається досягти успіху в останні хвилини переговорів", - йдеться у документі.

Урядовий документ також свідчить впевненість Міністерства закордонних справ, що перехідний період не буде продовжено після кінця цього року,.

"Тому важливо зберегти єдність 27 країн, продовжувати наполягати на паралельному прогресі у всіх сферах (загальний пакет) і чітко давати зрозуміти, що угоди будь-якою ціною не буде. Тому необхідно почати планування дій на випадок непередбачених обставин як на національному, так і на європейському рівні, щоб підготуватися до варіанту "без угоди 2.0", - йдеться в документі.

Берлін вважає, що зараз ситуація не настільки критична, як була під час переговорів щодо Угоди про вихід. "Ситуація є менш серйозною, ніж у 2019 році, оскільки важливі норми, наприклад для громадян, були розібрані в угоді про вихід", - йдеться у документі.

Нагадаємо, що Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit

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17 06 2020 16:44
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