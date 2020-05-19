Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit

Відповідно до нового режиму тарифи знімаються з широкого спектру товарів
Британський уряд заявив, що новий режим під назвою "Глобальний тариф Великої Британії" (UKGT) буде простішим і нижчиv, ніж Єдиний зовнішній тариф ЄС (EU CET)
Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit Фото: з вільних джерел

Уряд Великої Британії у вівторок оголосив новий тарифний режим після Brexit, який замінить зовнішній тариф Європейського Союзу з 1 січня 2021 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду. 

Британський уряд заявив, що новий режим під назвою "Глобальний тариф Великої Британії" (UKGT) буде простішим і нижчиv, ніж Єдиний зовнішній тариф ЄС (EU CET). Він буде у фунтах стерлінгів, а не в євро.

"Він усуне бюрократію та інші непотрібні бар'єри в торгівлі, зменшить тиск на ціни, розширить вибір для споживачів та підтримає британську промисловість у конкуренції на світовій арені", - йдеться у заяві уряду.

Відповідно до нового режиму тарифи знімаються з широкого спектру товарів. 60% товарів надходитиме у Британію безтарифно на умовах СОТ або через існуючий преференційний доступ з січня 2021 року. "Успішні переговори про ЗВТ збільшать цей показник", - заявив уряд.

Водночас Британія збереже тарифи на ряд продуктів, щоб підтримати такі галузі своєї економіки, як сільське господарство, автомобілебудування і рибальство.

"Це допоможе підтримати бізнес в кожному регіоні і допоможу кожному народу Великої Британії процвітати. Деякі тарифи також збережуться для підтримки імпорту з найбідніших країн світу", - підкреслив британський уряд.

Нагадаємо, що ЄС нагадав Британії, що час для переговорів спливає

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2020 11:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.