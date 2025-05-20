Німеччина закликала США посилити тиск на росію через відмову припинити вогонь

В ЄС хочуть більш активних дій з боку США.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив, що Німеччина, як і раніше, розраховує на те, що США посилять тиск на росію з метою негайного припинення вогню в її війні в Україні.

Про це інформує The Guardian.

"Ми неодноразово давали зрозуміти, що очікуємо від росії одного — негайного припинення вогню без попередніх умов. Це змушує задуматися, що росія не зробила цього кроку, і нам доведеться реагувати. Ми також очікуємо, що наші союзники зі США не залишать це без відповіді", — заявив Вадефуль в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з ЄС в Брюсселі.

Він додав, що і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах існує велика готовність розглянути додаткові санкції проти москви, але не надав жодних подробиць щодо того, як можуть виглядати додаткові санкції.

Нагадаємо, що сьогодні Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти росії. Новий пакет обмежень спрямований, зокрема, проти майже 200 кораблів тіньового флоту, за допомогою якого росія продовжує транспортувати свої енергоносії в обхід санкцій. Каллас також додала, що ЄС готує ще більше санкцій проти росії.