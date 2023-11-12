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ПОЛІТИКА

Німеччина збирається подвоїти військову допомогу Україні за планом Шольца – Reuters

12 листопада 2023, 17:13
Німеччина збирається подвоїти військову допомогу Україні за планом Шольца – Reuters
Фото: Главком
В бюджет Німеччини на наступний рік заклали додаткові €4 млрд на військову допомогу Україні.

Правляча коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца досягла принципової домовленості про подвоєння військової допомоги Україні наступного року до 8 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Джерело видання повідомило, що в разі схвалення парламентом, де партії Шольца належить більшість, це збільшення дасть змогу довести витрати Німеччини на оборону до 2,1% від валового внутрішнього продукту, що перевищує 2%, обіцяні всіма членами ООН. 

За словами джерела, законодавці від соціал-демократів Шольца, вільних демократів і партії "зелених" домовилися про збільшення видатків під час переговорів щодо проєкту федерального бюджету на 2024 рік перед офіційним засіданням бюджетного комітету Бундестагу - нижньої палати парламенту - у четвер, 16 листопада.

Нагадаємо, в бюджет Німеччини на наступний рік заклали додаткові €4 млрд на військову допомогу Україні.

НімеччинаШольцвійськова допомога

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