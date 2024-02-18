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Німеччина зібрала більше 500 доказів воєнних злочинів в Україні

18 лютого 2024, 20:17
Німеччина зібрала більше 500 доказів воєнних злочинів в Україні
Фото: з вільного доступу
В уряді Німеччини зібрали понад 500 доказів воєнних злочинів росії в Україні і допитали більше160 свідків.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, передає DW.

"Ми хочемо переконати більше жертв або свідків травмуючих подій ділитися своїми даними з поліцією. Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть сприяти розслідуванню. Кожен, хто видаляє такі матеріали, лише допомагає російським воєнним злочинцям", - сказав Бушманн.

В кінці цього місяця в міністерстві юстиції ФРН відбудеться конференція з міжнародного кримінального права, де мова буде йті про збільшення кількості атак на цивільні об'єкти України, здійснених з використанням російських безпілотників.

"Якщо російський безпілотник навмисно наводиться військовим на житловий будинок, де перебувають лише цивільні, ідеться про воєнний злочин", - додав Бушманн.

Також ФРН має намір посилювати співпрацю з Україною, Польщею і США. 

Міністр юстиції ФРН сказав, що новий польський уряд відіграє важливу роль у розслідуваннях, оскільки країна не лише межує з Україною, але й прийняла мільйони українських біженців.

Бушманн вважає, що російський президент Володимир путін одного дня відповість за свої дії в суді". "Я знаю, що для цього нам знадобиться багато терпіння.

Ми також писали, що більше 100 журналістів постраждали під час повномасштабної війни в Україні.

 

Німеччинадоказивоєнні злочини

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