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CУСПІЛЬСТВО

Німеччина зможе відправити Україні танки Leopard не раніше 2024 року — німецький концерн

16 січня 2023, 09:30
Німеччина зможе відправити Україні танки Leopard не раніше 2024 року — німецький концерн
Фото: з вільного доступу
У німецькому концерні Rheinmetall, який має в запасі танки Leopard, заявляють, що зможуть їх відремонтувати та підготувати до відправлення в Україну не раніше 2024 року. Та спершу рішення про передачу танків має ухвалити федеральний уряд
 
"Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення про те, що ми можемо відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року", — заявив Паппергер.
 
Зараз концерт володіє 22 списаними танками Leopard 2 та 88 машинами попередньої моделі Leopard 1. Проте Паппергер зазначив, що вони потребують ремонту, який може тривати майже рік.
 
"Техніку не тільки перефарбовують, її потрібно переобладнати для використання на війні. Їх [танки] повністю демонтують, а потім відновлюють", — пояснив він.
 
За словами Паппергера, без замовлення концерт не може привести танки в експлуатацію, оскільки це коштує кілька сотень мільйонів євро.
 
Welt пише, що в Німеччині розгорілася дискусія щодо постачання в Україну бойових танків Leopard. Союзники України постачали зброю та боєприпаси, але не основні бойові танки західного зразка.
 
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції. Та оскільки Leopard є танком німецького виробництва, для його реекспорту потрібен дозвіл федерального уряду Німеччини.
 
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що вже 5 країн готові передати Україні бойові танки німецького виробництва Leopard, але ще чекають на остаточне розв'язання питань з Німеччиною.
 
Німеччинатанкиросійсько-українська війналеопард

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