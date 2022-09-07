НОВИНИУряд Німеччини знайшов спосіб прискорити поставки зенітних самохідних установок Gepard до України. Із забезпеченням достатньої кількості боєприпасів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки зеніток Gepard до України
Фото: GettyImages
За даними видання Spiegel, вже в найближчі місяці буде налагоджено виробництво боєприпасів і Gepard відправляться до України. Зокрема, за участю Міністерства оборони Норвегії знайдено виробника, який забезпечить поставки боєприпасів.
Зазначимо, проблема з німецькими Gepard полягає в тому, що на сьогодні доступно менше 60 000 снарядів. Тепер же норвезька компанія взяла зобов'язання з виробництва спеціальних 35-мм снарядів, їх випробування пройдуть вже наступного тижня.
Очікується, що Україна отримає 30 зенітних установок, військовослужбовці ЗСУ вже проходять підготовку в Німеччині.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька сторона відправить перші зенітки Gepard до України в липні.
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