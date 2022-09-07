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Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки зеніток Gepard до України

Уряд Німеччини знайшов спосіб прискорити поставки зенітних самохідних установок Gepard до України. Із забезпеченням достатньої кількості боєприпасів.
Німеччина знайшла спосіб прискорити поставки зеніток Gepard до України Фото: GettyImages
За даними видання Spiegel, вже в найближчі місяці буде налагоджено виробництво боєприпасів і Gepard відправляться до України. Зокрема, за участю Міністерства оборони Норвегії знайдено виробника, який забезпечить поставки боєприпасів.
 
Зазначимо, проблема з німецькими Gepard полягає в тому, що на сьогодні доступно менше 60 000 снарядів. Тепер же норвезька компанія взяла зобов'язання з виробництва спеціальних 35-мм снарядів, їх випробування пройдуть вже наступного тижня.
 
Очікується, що Україна отримає 30 зенітних установок, військовослужбовці ЗСУ вже проходять підготовку в Німеччині.
 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька сторона відправить перші зенітки Gepard до України в липні.
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09 07 2022 17:59
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