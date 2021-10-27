Німеччина зробила крок до сертифікації "Північного потоку-2"
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на DW.
Експерти Мінекономіки дійшли висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання Німеччини та ЄС. Перед ухваленням рішення відомство проводило консультації з іншими країнами – у них брали участь Естонія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина.
Тепер попереднє рішення в процесі сертифікації має винести німецький мережевий регулятор, який отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію щодо "Північного потоку - 2" має висловити Єврокомісія. Брюссельські чиновники мають ще два місяці на підготовку власного висновку. Крім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація.
Після того, як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може тривати вісім-десять місяців.
Про повне завершення будівництва "Північного потоку – 2" "Газпром" повідомив 10 вересня. 18 жовтня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, яка є дочірнім підприємством "Газпрому", проінформувала, що першу нитку трубопроводу заповнено газом. "Газпром" розраховує запровадити газопровід в експлуатацію до кінця року. Однак для початку постачання газу з РФ проєкту необхідна сертифікація як незалежного оператора транспортної системи.
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