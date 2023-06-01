Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України – Шольц

В НАТО такі гарантії безпеки обговорюють як можливе зобов'язання на липневому саміті Альянсу в Литві, на який запрошено президента Зеленського.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.

Про це повідомляє Die Welt.

"Ми завжди говорили, що повинні бути гарантії мирного порядку після війни, і Німеччина зробить свій внесок у це", – сказав Шольц перед початком саміту Європейської політичної спільноти участю 47 країн у Молдові.

А також додав, що як саме ці гарантії можуть виглядати в конкретних термінах – необхідно ще з'ясувати.

Під час саміту український президент Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн "дуже важливими". Він не лише посилався на повномасштабне вторгнення рф в Україну, але й попередив про "можливі напади на інші частини Європи".

Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вимога України про повноправне членство в НАТО наразі "неможлива" через війну. Проте в Альянсі пропонують інші варіанти.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до Кишинева. Він братиме участь у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.