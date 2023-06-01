Німеччина зробить свій внесок у гарантії безпеки для України – Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні гарантії безпеки після закінчення повномасштабної війни.
Про це повідомляє Die Welt.
"Ми завжди говорили, що повинні бути гарантії мирного порядку після війни, і Німеччина зробить свій внесок у це", – сказав Шольц перед початком саміту Європейської політичної спільноти участю 47 країн у Молдові.
А також додав, що як саме ці гарантії можуть виглядати в конкретних термінах – необхідно ще з'ясувати.
Під час саміту український президент Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн "дуже важливими". Він не лише посилався на повномасштабне вторгнення рф в Україну, але й попередив про "можливі напади на інші частини Європи".
Зі свого боку прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вимога України про повноправне членство в НАТО наразі "неможлива" через війну. Проте в Альянсі пропонують інші варіанти.
Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський приїхав до Кишинева. Він братиме участь у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.