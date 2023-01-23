Німеччині може загрожувати міжнародна ізоляція у разі відмови передати танки Україні – МЗС Польщі

Німеччина може опинитися у міжнародній ізоляції, якщо відмовлятиметься передавати танки Україні. Тиск на Берлін чинять країни Центральної та Східної Європи, Велика Британія та США, заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

Коментуючи слова міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок про те, що її країна не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2, він зауважив, що "ця заява важлива і є новинкою, тому що Німеччина досі не висловлювала такої позиції".

"Вчорашня заява міністра закордонних справ – це щось нове", – сказав заступник очільника польського МЗС і зазначив, що тиск на Німеччину чинили багато країн Центральної та Східної Європи, а також Велика Британії та США.

Мулярчик також підкреслив, що Польща не просила Німеччину про передачу танків, зауваживши, що це питання знаходиться у розпорядженні прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та віце-прем'єра, голови Міністерства національної оборони Маріуша Блащака. "Такий запит, звичайно, має бути поданий, і я припускаю, що він буде поданий, коли Польща створить певну коаліцію країн", – додав він.

За його словами, ФРН реалізує своє геополітичне бачення, і "сьогодні вони мають зіткнутися з тим фактом, що їхнє бачення суперечить тому, що вони говорять, тому, що вони зобов'язалися захищати – міжнародному праву, цілісності та суверенітету країн, правлінню закону, прав людини ".

"Сьогодні ця німецька політика стикається з тим, про що вони завжди говорили, і, на жаль, на цьому тлі вона виглядає досить убого, тому що їхні дії несумісні з їхніми гучними заявами про те, що вони нібито захищають", – сказав Муларчик.

"Лише громадськість, міжнародний тиск та тиск ЗМІ можуть змінити рішення уряду Німеччини", – наголосив він.